Минобороны РФ: российские ПВО сбили пять украинских беспилотников

Также российские ПВО сбили четыре снарядя РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Кременная, Стельмаховка (ЛНР), Кременец, Новоандреевка (ДНР) и Крынки (Херсонская область). Также российские ПВО сбили четыре снарядя РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили до 60 украинских военных на Херсонском направлении.

Видео: Минобороны России