Минобороны РФ: российские войска уничтожили до 60 украинских военных на Херсонском направлении

Также в результате огневого поражения были уничтожены четыре автомобиля и две гаубицы Д-30.

Вооруженные силы России уничтожили до 60 украинских военных на Херсонском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

На данном направлении помимо личного состава в результате огневого поражения были уничтожены четыре автомобиля и две гаубицы Д-30. Также в районе населенного пункта Снигиревка был уничтожен склад боеприпасов 63-й механизированной бригады украинских войск.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили украинский оперативный центр спецопераций "Запад".

Видео: Минобороны России