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Минобороны РФ: российские войска уничтожили до 60 украинских военных на Херсонском направлении

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Также в результате огневого поражения были уничтожены четыре автомобиля и две гаубицы Д-30.

Вооруженные силы России уничтожили до 60 украинских военных на Херсонском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

На данном направлении помимо личного состава в результате огневого поражения были уничтожены четыре автомобиля и две гаубицы Д-30. Также в районе населенного пункта Снигиревка был уничтожен склад боеприпасов 63-й механизированной бригады украинских войск.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили украинский оперативный центр спецопераций "Запад".

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, игорь конашенков, минобороны россии, херсонское направление
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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