Минобороны РФ: российские военные поразили украинский оперативный центр спецопераций "Запад"

Также в районе населенного пункта Бровары был поражен центр радиоэлектронной разведки ВСУ.

Вооруженные силы России поразили украинский оперативный центр спецопераций "Запад". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Оперативный центр спецопераций "Запад" находился в районе города Хмельницкий. Также в районе населенного пункта Бровары был поражен центр радиоэлектронной разведки ВСУ. Конашенков добавил, что в районе Андреевки и Доброполья (ДНР) уничтожены установка ЗРК "Бук-М1" и радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6.

Ранее в Минобороны сообщили, что в Индийском океане завершилось трехстороннее военно-морское учение России, Китая и ЮАР.

Видео: Минобороны России