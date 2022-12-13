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В Индийском океане завершилось трехстороннее военно-морское учение России, Китая и ЮАР

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Учения в акватории Индийского океана проходили три дня.

В Индийском океане завершилось трехстороннее военно-морское учение России, Китая и ЮАР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Учения в акватории Индийского океана проходили три дня. За это время участники учений отработали формирование многонационального отряда боевых кораблей в назначенном районе, а также совместное тактическое маневрирование в различных строях и боевых ордерах.

Также сообщается, что боевые корабли России, Китая и ЮАР провели артиллерийские стрельбы по морской цели, тренировались освобождать захваченное судно с заложниками, оказывать помощь терпящему бедствие в море кораблю и личному составу, плавающему на воде.

Ранее Минобороны показало кадры работы экипажей вертолетов армейской авиации ВКС России в зоне СВО.

Видео: Минобороны России

Теги: индийский океан, китай, минобороны россии, россия, учение, юар
Категории: Лента новостей, Новости России,

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