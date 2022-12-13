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Минобороны показало кадры работы экипажей вертолетов армейской авиации ВКС России в зоне СВО

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Экипажи уничтожают бронетехнику и объекты военной инфраструктуры украинских войск.

Минобороны показало видео работы экипажей вертолетов армейской авиации ВКС России в зоне проведения спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи выполняют патрулирование в зоне СВО, уничтожают бронетехнику и объекты военной инфраструктуры украинских войск. Они также сопровождают воинские колонны, доставляют десант и военные грузы, оказывают авиационную поддержку. 

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы разведывательных подразделений и расчетов буксируемых гаубиц Д-30.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, вкс россии, минобороны россии, экипажи
Категории: Лента новостей, Новости России,

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