Минобороны показало кадры работы экипажей вертолетов армейской авиации ВКС России в зоне СВО

Минобороны показало видео работы экипажей вертолетов армейской авиации ВКС России в зоне проведения спецоперации.
На опубликованных кадрах экипажи выполняют патрулирование в зоне СВО, уничтожают бронетехнику и объекты военной инфраструктуры украинских войск. Они также сопровождают воинские колонны, доставляют десант и военные грузы, оказывают авиационную поддержку.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы разведывательных подразделений и расчетов буксируемых гаубиц Д-30.
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все