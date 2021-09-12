В Киеве назвали условие для встречи Зеленского и Путина

Сергей Никифоров назвал самую важную тему для обсуждения между главами государств.

В Киеве назвали условие для встречи украинского президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. В эфире местного телеканала "Дом" пресс-секретарь главы лидера Украины Сергей Никифоров заметил, что на встрече между сторонами должен подниматься вопрос территории, считающейся Киевом оккупированной. При этом чиновник заметил, что общение между политиками не будет проводиться на территории их стран.

Действительно, есть воля президента Украины встретиться лично с президентом России — в любое время, в любом месте в рамках нейтральной территории. Либо на линии разграничения, либо в любом другом месте. Сергей Никифоров, пресс-секретарь президента Украины

Никифоров считает, что вопрос Крыма - "самым главным". Он подчеркнул, что Россия не планирует и не хочет выносить его на повестку дня. На Украине считают, что именно Москва выступает против личной встречи Путина и Зеленского. При этом эксперт не видит смысла в общении между главами государства, если ситуация с полуостровом не будет решаться.

А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины? Сергей Никифоров, пресс-секретарь президента Украины

В Киеве началась акция протеста сотрудников попавших под санкции СМИ.

Фото и видео: YouTube / Телеканал ДОМ