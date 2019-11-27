На Украине назвали два условия для заключения контракта на транзит газа

Гончарук заявил, что для этого Россия должна придерживаться европейских правил.

ьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал два условия, при которых будет продлён договор на транзит газа из России. Об этом сообщило РИА Новости.

Гончарук заявил, что для этого Россия должна придерживаться европейских правил и оформить контракт только на длительный срок, так как в данном случае речь идёт о безопасности Украины. Остальные пункты – вопросы переговоров рассмотрят коммерческие компании.

При этом на Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок от "Газпрома".

Видео: YouTube/ UATV Russian