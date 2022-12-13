Политики провели заседание в канун Дня города.

Депутаты Киевского совета 25 мая рассмотрели проект о лишении генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина украинской столицы. Об этом рассказал местным журналистам секретарь Владимир Бондаренко. Известно, что политики лишили советского политика статуса. Эксперт подчеркнул, что 25 мая является кануном для Дня города, которое по традиции празднуется жителями в последнее воскресенье мая. Парламентарии хотят лишить звания не только Брежнева, но также и других членов партийной номенклатуры СССР.

Под критерии, по которым лишают звания "Почетный гражданин города Киева", подпадает не только генеральный секретарь ЦК КПСС Брежнев, но и ряд других лиц, работавших на руководящих должностях КПСС, Коммунистической партии Украины, коммунистических партий других союзных республик СССР... Владимир Бондаренко, секретарь Киевского совета

Напомним,что проект постановления о лишении Леонида Брежнева звания был опубликован на сайте городского совета еще в марте 2023 года. Отмечалось, что присвоение звания "сопровождалось вручением отличных от современных наградных атрибутов, которые вернуть в Киевский городской сегодня невозможно".

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