В Киеве допустили возобновление железнодорожного сообщения с Донбассом

Правительство изучит вопрос восстановления инфраструктуры в регионе.

Глава МИД Украины не исключил возобновления ж/д сообщения с Донбассом. Планируется открыть новых КПП, которые свяжут Киев с неподконтрольными территориями. Об этом спикер рассказал в интервью агентству УНИАН.

Я не исключаю ни пассажирского, ни грузового сообщения. У нас очень много работы, которую нужно сделать объяснил чиновник

Вадим Пристайко заметил, что для этого необходимо восстановить инфраструктуру. Властям придется рассчитать участки, где вообще возможен переход людей. По словам дипломата, есть зоны, которые никак не связаны с непосредственно переходами.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Киеве надеются на объявление нового перемирия в Донбассе.

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