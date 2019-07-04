Видео: В Кентукки пожар уничтожил более 8 миллионов литров бурбона

В США сгорел склад с самым продаваемым сортом виски Jim Beam.
Пожар произошел на одном из складов Jim Beam Bourbon штат Кентукки. Огнем уничтожено около 40 тысяч бочек вместимостью 53 галлона (1 галлон = 3,8 литра). Огонь перекинулся и на соседний склад, но его удалось быстро ликвидировать. Около 40 пожарных из 5 округов несколько часов боролись с огнем.
Сообщается, что во избежание загрязнения окружающей среды пожар не тушили быстро, давая выгореть алкоголю. Погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за удара молнии.
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Видео: YouTube/BourbonBlog; Twitter/@AlexValverdeTV
Фото: pixabay
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