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Под Курганом сгорела деревянная старинная церковь мужского монастыря

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Очевидцы опубликовали в соцсетях фото и видео горящей церкви в селе Чимеево Белозерского района Курганской области.

Сегодня, 3 июля, в селе Чимеево Белозерского района сгорела дотла церковь мужского монастыря.

Пожар начался в районе обеда по московскому времени. По предварительной версии, загорелся неисправный кондиционер, а от него огонь перекинулся на кровлю деревянного строения Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря. 

Этот храм постройки конца 19го века уникален тем, что каждый миллиметр золотого иконостаса отполирован волчьим клыком. Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь был образован 17 июля 2002 года. Местные жители переживают, уцелела ли главная икона храма икона Божьей матери, которая была чудотворной.

На ликвидации пожара привлекались 15 человек, 8 единиц техники. Погибших, пострадавших нет. Эвакуация не потребовалась, люди самостоятельно покинули помещение.

Фото и видео: ВК, Инцидент | Курган

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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