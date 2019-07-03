Под Курганом сгорела деревянная старинная церковь мужского монастыря

Сегодня, 3 июля, в селе Чимеево Белозерского района сгорела дотла церковь мужского монастыря.
Пожар начался в районе обеда по московскому времени. По предварительной версии, загорелся неисправный кондиционер, а от него огонь перекинулся на кровлю деревянного строения Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря.
Этот храм постройки конца 19го века уникален тем, что каждый миллиметр золотого иконостаса отполирован волчьим клыком. Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь был образован 17 июля 2002 года. Местные жители переживают, уцелела ли главная икона храма икона Божьей матери, которая была чудотворной.
На ликвидации пожара привлекались 15 человек, 8 единиц техники. Погибших, пострадавших нет. Эвакуация не потребовалась, люди самостоятельно покинули помещение.
Фото и видео: ВК, Инцидент | Курган
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