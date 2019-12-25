В Казани задержали одного из лидеров пирамиды Finiko

Ильгиз Шакиров привлек в организацию более 100 тысяч вкладчиков.

В Казани задержали одного из лидеров финансовой пирамиды Finiko Ильгиза Шакирова. По данным региональных правоохранительных органов, мужчина привлек в организацию свыше 100 тысяч вкладчиков. Он находился в должности вице-президента. В информационном агентстве ТАСС отметили, что предприниматель пойман полицией 6 сентября.

В Татарстане задержан вице-президент Finiko Ильгиз Шакиров, который привлек в финансовую пирамиду более 100 тысяч вкладчиков. источник агентства

Напомним, что одним из первых задержанных по делу Finiko стал сооснователь финансовой пирамиды Кирилл Доронин. Он был пойман 30 июля. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. Вахитовский районный суд Казани 31 августа также заочно арестовал еще троих сооснователей Finiko — Эдварда и Марата Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича. Преступникам грозят тюремные сроки до десяти лет.

Следствие считает, что с августа 2019 года по декабрь 2020 года сооснователи Finiko привлекали деньги в финансовую организацию. Они обещали вкладчикам за счет инвестирования в фондовые рынки и криптовалюту "высокоэффективное использование денежных средств". За счет дохода от этих операции жертвам обещали до 25% ежемесячно. Преступники неправомерно привлекли в пирамиду не менее 80 млн рублей. Далее средства распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды.

Фото: Piter.tv