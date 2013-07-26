Суд заочно арестовал троих сооснователей финансовой пирамиды Finiko

Четвертый в настоящее время находится в СИЗО.

Вахитовский районный суд Казани заочно арестовал трех сооснователей финансовой пирамиды Finiko – Эдварда и Марата Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича. Об этом пишет "РИА Новости".

Мужчин подозревают в особо крупном мошенничестве. По данным Министерства внутренних дел России, Finiko с 2018 года привлекала денежные средства россиян под предлогом выгодных инвестиционных вложений. Сама организация была зарегистрирована за рубежом. Уголовное дело по факту организации финансовой пирамиды было возбуждено прошлом году. В июле 2021 года возбудили дело о мошенничестве.

Трое сооснователей находятся в международном розыске, а четвертый – Кирилл Доронин – в настоящее время находится в следственном изоляторе. Срок его ареста заканчивается 28 сентября. Всем фигурантам грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

По данным ведомства, в числе обманутых вкладчиков Finiko оказалось около миллиона человек, включая граждан стран ближнего зарубежья. Общий ущерб составляет не менее 70 миллионов рублей.

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