Аферисты предлагают россиянам купить схему выигрыша в лотерее, втягивая в финансовую пирамиду

Злоумышленники нашли способ, как заставить пользователей перепродавать их услугу.

Мошенники часто стали предлагать российским гражданам купить схему выигрыша в лотерее,но в реальности злоумышленники просто втягивают потерпевших в финансовую пирамиду. Соответствующей информацией поделились журналисты из агенства "РИА Новости". Специалисты пояснили, что аферисты рассылают письма на электронную почту со ссылкой на Telegram-канал, в котором якобы оставлена схема выигрыша в лотерею. Однако доступ к каналу оказывается платный. Если жертва обмана решается на оплату, что не обнаруживает желаемого. В этот момент ей начинают предлагать перепродавать доступ к ТГ-каналу третьим лицам.

