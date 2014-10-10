Мошенники стали похищать аккаунты в Telegram, предлагая Лабубу за отзыв

В полиции заметили, что мошенники часто применяют подобные схемы в отношении детей, пользуясь их доверчивостью.

Мошенники через боты в иностранном мессенджере Telegram стали похищать аккаунты пользователей, предлагая жертва обмана получить популярную игрушку Лабубу за отзыв. Соответствующее заявление в материалах для журналистов сделали сотрудники пресс-службы российских правоохранительных органов. Криминальная схема состоит в том, что аферисты просят у человека поделиться контактными данными и ввести присланный код из мессенджера. В реальности этот код является паролем для доступа к аккаунту. В результате потерпевший лишается своего профиля в социальных сетях. В дальнейшем украденные аккаунты могут использоваться злоумышленниками в противоправных целях.

Кроме этого преступники обманывают россиян под еще одним предлогом фейковых розыгрышей Лабубу. Они обещают игрушку за подписку на свой канал, в котором могут рекламировать мошеннические услуги. Третьей неправомерной схемой является продажа игрушек Лабубу через Telegram. После того как доверчивый пользователь переводит денежные средства за товар, то "продавец" исчезает из переписки и оставляет человека его без игрушки и без возвращения материальных расходов.

В МВД подчеркнули, что мошенники часто применяют такие схемы в отношении детей, пользуясь их доверчивостью.

