Мошенники стали предлагать россиянам списать долги по новой госпрограмме

Аферисты придумали "финансовую амнистию" для кражи личных данных россиян.

Мошенники для хищения персональных данных и денежных средств стали предлагать гражданам списать долги по новой государственной программе. Соответствующее заявление сделали российские правоохранительные органы через распространенное по СМИ сообщение. Известно, что сейчас аферисты начали искать таких людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Злоумышленники предлагают им "помощь". Они сообщают потенциальным жертвам обмана о том, что в стране появилась якобы новая программа, позволяющая списать у россиянина всю имеющуюся задолженность. нередко преступники рассказывают населению о якобы финансовой амнистии. Далее по криминальной схеме мошенники просят человека сообщить данные его ФИО, СНИЛС, а также банковские реквизиты. Вск эти сведения якобы нужны для решения проблемы. После этого аферисты могут использовать полученные данные для неправомерных действий или оформления кредитных договоров на свою жертву.

Кроме того, мошенники могут попросить предоплату, но после перевода денег от желающего получить помощь человека, пропасть. Также злоумышленники, пользуясь эмоциональным состоянием человека, получают от него доверенность или доступ к персональным данным, что дает им право распоряжаться имуществом клиента.

