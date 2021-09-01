В МВД предупредили о рассылке военным фиктивных приказов о награждении

Полицейские раскрыл новую схему обмана пользователей через мессенджеры.

Мошенники стали от имени от сотрудников штабов рассылать российским военнослужащим фиктивные приказы о награждении для того, чтобы под видом уточнения данных выявить должностных лиц батальонов, полков, бригад и дивизий, а также получить другую личную информацию о человеке. Соответствующее заявление гражданам через социальные сети сделали сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) при российских правоохранительных органах. Сотрудники полиции указали, что

В МВД добавили, что участие в диалогах с неизвестными лицами в мессенджерах всегда рискованно, так так это может привести к распространению вредоносного программного обеспечения, переходу по фишинговым ссылкам, краже паролей, документов и контактов, а также к сбору персональной и служебной информации с пользователя.

