МВД рассказало о мошенничестве в мессенджерах с обменом валют

В полиции напомнили об угрозе обмена денежных средств при помощи мессенджеров.

Мошенники крадут денежные средства человека через боты в Telegram под предлогом обмена валют. Соответствующее заявление гражданам через социальные сети сделали сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) при российских правоохранительных органах. Сотрудники полиции указали, что предложений аферистов распространяется по интернету множество и все эти криминальные схемы предлагают пользователю курс, который лучше официального.

Вот только банки и официальные обменные пункты лицензируются и несут ответственность. Телеграм-чат или "связь через знакомого" - никогда. пресс-служба киберполиции России

Фото: Telegram / Вестник Киберполиции России