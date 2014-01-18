МВД рассказало о мошенничестве в мессенджерах с обменом валют

Мошенники крадут денежные средства человека через боты в Telegram под предлогом обмена валют. Соответствующее заявление гражданам через социальные сети сделали сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) при российских правоохранительных органах. Сотрудники полиции указали, что предложений аферистов распространяется по интернету множество и все эти криминальные схемы предлагают пользователю курс, который лучше официального.
Вот только банки и официальные обменные пункты лицензируются и несут ответственность. Телеграм-чат или "связь через знакомого" - никогда.
пресс-служба киберполиции России
Фото: Telegram / Вестник Киберполиции России
