МВД рассказало о мошенничестве в мессенджерах с обменом валют
Сегодня, 8:40
143
МВД рассказало о мошенничестве в мессенджерах с обменом валют

В полиции напомнили об угрозе обмена денежных средств при помощи мессенджеров.

Мошенники крадут денежные средства человека через боты в Telegram под предлогом обмена валют. Соответствующее заявление гражданам через социальные сети сделали сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) при российских правоохранительных органах. Сотрудники полиции указали, что предложений аферистов распространяется по интернету множество и все эти криминальные схемы предлагают пользователю курс, который лучше официального.

Вот только банки и официальные обменные пункты лицензируются и несут ответственность. Телеграм-чат или "связь через знакомого" - никогда.

пресс-служба киберполиции России

В МВД рассказали о новой схеме мошенников с "заменой ТВ".

Фото: Telegram / Вестник Киберполиции России

Теги: telegram, киберполиция, мвд, мошенничество, обмен валюты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

