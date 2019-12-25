В МВД рассказали о новой схеме мошенников с "заменой ТВ"

Аферисты придумали очередную схему хищения денег у пожилых людей.

Мошенники начали под предлогом замены цифрового телевидения обзванивать российских пенсионеров. Соответствующие данные приведены в официальных материалах российских правоохранительных органов.

На телефон пенсионерки поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил о том, что в ее доме проводится замена цифрового телевидения и для обновления телевизионной сетки необходимо назвать код из смс. сообщение от МВД РФ

В том случае, если жертва выполняет просьбу преступников то спустя некоторое время с ней свяжутся якобы специалисты "Роскомнадзора". Они в свою очередь будут уверять обманутого человека, что их аккаунт "Государственных услуг" взломали и аферисты оформили доверенность на распоряжение банковскими счетами. Для убедительности мошенник может даже назвать потерпевшему какие денежные суммы и в каких банках у него находятся. Далее злоумышленники просят в целях "сохранения средств" перевести средства на "новые выпущенные карты", которые в реальности являются сторонними счетами самих аферистов.

В Череповце задержали юношу, который забирал деньги у пенсионеров.

Фото: pxhere.com