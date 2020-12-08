Сооснователя финансовой пирамиды Finiko арестовали на два месяца

После заявлений вкладчиков было возбуждено уголовное дело.

Сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина, задержанного накануне, арестовали до 28 сентября. Решение вынес Вахитовский районный суд Казани, передал 30 июля корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Сторона защиты просила суд поместить Доронина под домашний арест, следствие настаивало, что у него – двойное гражданство, он может скрыться или оказать давление на свидетелей по делу. Сам Доронин свою вину не признал, но заявил суду, что готов к "аргументированному диалогу".

Несколько дней назад в МВД Татарстана рассказали, что получили порядка 100 заявлений от вкладчиков финансовой пирамиды Finiko об ущербе на сумму от 100 тысяч до 10 млн рублей. Сотрудники организации предлагали гражданам сделать вложения в криптовалюту или при игре на фондовых рынках и в других финансовых сферах. Всего неустановленный круг лиц получил не меньше 70 млн рублей, не занимаясь инвестированиям, считает следствие.

Ранее было возбуждено уголовное дело 172-й статье УК РФ (Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере).

Видео: YouTube / TASS