Суд заочно арестовал блогера Алекса Лесли

Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера Александра Кириллова, известного под псевдонимом Алекс Лесли, по делу о склонении к изнасилованию. Об этом сообщает "РИА Новости".

Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Против блогера возвели уголовное дело о склонении к изнасилованию после того,, как в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Отмечается, что их связывали с призывами Лесли. Суд удовлетворил ходатайство следователя. По данным правоохранительных органов, Лесли находится за границей.

Фото: Piter.tv