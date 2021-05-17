  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:53
118
phil_k Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Казани при столкновении трамваев пострадали четыре человека

0 0

Пострадавшими стали водители и кондукторы.

В Казани при столкновении двух трамваев пострадали четыре человека. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения Татарстана.

В результате ДТП пострадали водители и кондукторы транспортных средств. По данным источника, один человек сразу был госпитализирован в медицинское учреждение. Остальных доктора осмотрели на месте ДТП, после чего их также отправили в больницу.

Подробности инцидента уточняются. Прокуратура города проводит проверку по факту столкновения трамваев.

Ранее в Екатеринбурге был ликвидирован крупный пожар на пилораме.

Видео: Telegram / Еду в Татарстан

Теги: гибдд, дтп с участием трамвая, казань
Категории: ДТП, Новости России, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии