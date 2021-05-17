В Казани при столкновении трамваев пострадали четыре человека

Пострадавшими стали водители и кондукторы.

В Казани при столкновении двух трамваев пострадали четыре человека. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения Татарстана.

В результате ДТП пострадали водители и кондукторы транспортных средств. По данным источника, один человек сразу был госпитализирован в медицинское учреждение. Остальных доктора осмотрели на месте ДТП, после чего их также отправили в больницу.

Подробности инцидента уточняются. Прокуратура города проводит проверку по факту столкновения трамваев.

Ранее в Екатеринбурге был ликвидирован крупный пожар на пилораме.

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