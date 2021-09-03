Подозреваемый найден, он признался в преступлении.

В Казани мужчину застрелили в лифте из-за купюр "банка приколов". Об этом рассказали представители пресс-службы регионального Следственного комитета. Представители закона поймали подозреваемого в стрельбе на Минской улице города. Мужчина уже дал признательные показания в убийстве 51-летнего местного жителя.

Следствие установило, что фигурант расследования должен был купить у жертвы два земельных участка, а также находящийся на одном из них цех по выделке шкур. Сумма контракта составляла шесть миллионов рублей. В день трагедии был оформлен договор. После этого мужчины поехали к подозреваемому. Покупатель получил кейс с фальшивыми деньгами. В лифте жертва обнаружила обман и высказала претензии. В ответ на это преступник выстрелил ему в лицо из охотничьего карабина "Сайга". Он вытащил тело на лестничную клетку между 14 и 15 этажами здания, а затем отправился к знакомому. Автомобиль, на котором он приехал, мужчина бросил на улице. Он предпринял попытку уехать из города.

СК РФ обратится в суд с ходатайством об аресте подозреваемого. Будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

СМИ: следователь по делу фирмы Merlion объявлен в федеральный розыск по делу о коррупции.

Фото и видео: Telegram / LifeShot