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В Казани в подъезде многоэтажки застрелили мужчину
Сегодня, 15:37
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В Казани в подъезде многоэтажки застрелили мужчину

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Предположительно, выстрел был произведен из карабина "Сайга".

В Казани в подъезде многоэтажного дома застрелили мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Татарстану.

Инцидент произошел 2 сентября. На пульт экстренных служб поступило сообщение, что на лестничной площадке обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением головы. По предварительным данным, выстрел был произведен с близкого расстояния из карабина "Сайга".

Правоохранительным органам удалось задержать подозреваемого в убийстве. Им оказался 36-летний житель Казани. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что следователи проведут проверку по факту гибели солдата-срочника в Рязанской области.

Фото: СК России

Теги: казань, карабин сайга, убийство
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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