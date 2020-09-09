После гибели солдата-срочника под Рязанью следователи начали проверку

Рассматривается версия о доведении до самоубийства.

Следователи проведут проверку по факту гибели солдата-срочника в Рязанской области. Об этом информирует телевизионный канал "Вести Воронеж".

По данным СМИ, в числе предварительных версий гибели 18-летнего военнослужащего находится доведение до самоубийства. На данный момент известно, что солдат служил в Тульской области, в Рязанской области он находился на учениях. По словам родителей срочника, он хотел пойти в армию, однако, позже заявил, что жалеет о своем решении.

Трагедия произошла 22 августа. Солдат погиб в лесу вследствие удушения. О его смерти родственникам сообщил командир части.

Ранее заместителя командира смешанного авиационного полка по военно-политической работе признали виновным в создании предпосылок к массовому убийству на аэродроме "Балтимор" осенью прошлого года.

Фото: Следственный комитет РФ

