СМИ: следователь по делу фирмы Merlion объявлен в федеральный розыск по делу о коррупции

Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Следователя московского управления СК РФ Алексея Неснова заподозрили в получении взятки в размере двух с половиной миллионов долларов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

В настоящее время Неснов скрылся, его объявили в федеральный розыск. Собеседник агентства сообщил, что подозреваемый получил денежные средства за помощь по делу владельцев компании Merlion, которые обвиняются в покушении на убийство бизнесмена Вячеслава Симоненко осенью 2015 года.

Отметим, что в производстве Неснова находились дела о хищении на космодроме "Восточный" и о похищении несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника в прошлом году.

На данный момент официальные комментарии Следственного комитета по этому делу отсутствуют.

Ранее Верховный суд приравнял долгий разговор с полицией к задержанию.

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