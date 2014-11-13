СМИ: следователь по делу фирмы Merlion объявлен в федеральный розыск по делу о коррупции

Следователя московского управления СК РФ Алексея Неснова заподозрили в получении взятки в размере двух с половиной миллионов долларов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
В настоящее время Неснов скрылся, его объявили в федеральный розыск. Собеседник агентства сообщил, что подозреваемый получил денежные средства за помощь по делу владельцев компании Merlion, которые обвиняются в покушении на убийство бизнесмена Вячеслава Симоненко осенью 2015 года.
Отметим, что в производстве Неснова находились дела о хищении на космодроме "Восточный" и о похищении несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника в прошлом году.
На данный момент официальные комментарии Следственного комитета по этому делу отсутствуют.
Ранее Верховный суд приравнял долгий разговор с полицией к задержанию.
Фото: pixabay.com
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