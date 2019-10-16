О противоправной деятельности узнали сотрудники полиции летом 2024-го.

В Бурятии перед судом предстанет бывшая заместитель главврача медицинского центра за получение взятки. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, в октябре 2022 года злоумышленница оказала содействие фирме-подрядчику в победе в тендере и последующем заключении договора на производство электроизмерительных работ в медицинской организации. За это она получила от руководителя коммерческой организации денежное вознаграждение в размере 350 тысяч рублей.

О противоправной деятельности узнали сотрудники полиции летом 2024-го. По месту жительства обвиняемой был проведен обыск и наложен арест на ее имущество. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы сообщали, что в Калуге ликвидировали узел связи, который использовался в мошеннических схемах.

Видео: МВД по Республике Бурятия