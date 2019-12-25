По подозрению в получении взятки в Петербурге задержан сын Николая Озерова

Мужчина помещен под стражу, позже его этапируют в СИЗО №1.

В Петербурге на Почтамтской улице задержали сына спортивного комментатора Николая Озерова. Мужчина был в федеральном розыске по подозрению в получении взятки с 2018 года, пишет 78.ru.

Озеров помещен под стражу, позже его этапируют в СИЗО №1. Следствие утверждает, что 55-летний бывший глава поселения "Загорянский" в Московской области в 2012 году совершил вымогательство взятки в особо крупном размере у участников дачного некоммерческого партнерства.

Все обстоятельства выясняются.

Ранее на PiterTV: сотрудник УМВД отправлен в СИЗО за вымогательство взятки на Энергетиков.

Фото: Piter.TV