Верховный суд приравнял долгий разговор с полицией к задержанию

Случай произошел с неким гражданином П., который смог отсудить у государства почти 12 тыс. евро.

Верховный суд России приравнял долгое общение с сотрудниками правоохранительных органов к задержанию. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на обзор судебной практики.

Издание отметило случай с гражданином П., которого в течение долгого времени держали в отделении полиции. В результате он обратился в Единый суд по правам человека, где выиграл дело и отсудил у государства девять тыс. евро компенсации морального вреда, а также 2,7 тыс. евро в качестве компенсации судебных расходов и издержек.

В суде мужчине пояснили, что он был вправе свободно покинуть отделение полиции без уведомления об этом сотрудников правопорядка.

В отношении подозреваемого в совершении преступления протокол задержания должен быть составлен в срок не более 3 часов. По смыслу закона, принудительное задержание лица более трех часов без составления протокола противоречит требованиям закона. Нвер Гаспарян, советник Федеральной палаты адвокатов РФ

Издание отметило, что сотрудники правопорядка заинтересованы в долгом составлении протокола, так как это увеличивает бумажную работу. Однако это может грозить тем, в случае ошибки задержанный будет иметь право на компенсацию.

Ранее директора института МГТУ "Станкин" задержали по делу о хищениях.

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