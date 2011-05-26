СМИ: директора института МГТУ "Станкин" задержали по делу о хищениях

Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

В Москве задержали директора института технологического развития ракетно-космической промышленности Московского государственного технологического университета "Станкин" Григория Зусева. Об этом пишет агентство ТАСС, ссылаясь на свой источник.

По данным СМИ, Тверской районный суд российской столицы отправил мужчину под домашний арест сроком на один месяц. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Источник агентства заявил, что Зусеву и другим должностным лицам "Станкина" может быть предъявлено обвинение в нанесении государству ущерба в размере около полумиллиарда рублей.

Сообщается, что Зусев уже дал признательные показания по делу. Расследование головного дела продолжается.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил к условному сроку мужчину, который повредил автомобиль спецслужб на несанкционированной акции 23 января в Москве.

Фото: СК РФ