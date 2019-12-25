Суд приговорил к условному сроку повредившего машину спецслужб на несанкционированной акции в Москве

По этому делу проходят несколько человек.

Тверской суд Москвы приговорил к условному сроку мужчину, который повредил автомобиль спецслужб на несанкционированной акции 23 января в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее было установлено, что в ходе мероприятия группа лиц нанесла ущерб автомобилю с проблесковым маячком и номером АМР, который принадлежит Федеральной службе безопасности России. Участники несанкционированной акции пытались разбить стекла автомобиля, кроме того, было совершено нападение на сотрудника правопорядка. Вследствие этого, к уголовной ответственности привлекли несколько человек.

Приговором Тверского районного суда города Москвы Борисов Г. Б. признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ, ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти, не опасного для его здоровья) и ст. 167 УК РФ (повреждение чужого имущества). из сообщения пресс-службы Тверского суда Москвы

Борисову назначено условное наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

Ранее Тверской суд Москвы вынес приговор Сайду-Мухамаду Джумаеву, обвиняемому в нападении на силовиков на несогласованной акции 23 января в российской столице.

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