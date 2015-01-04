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Полгода условно получил влюбленный похититель игрушек в Петербурге
Сегодня, 19:10
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Полгода условно получил влюбленный похититель игрушек в Петербурге

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"Ваша честь, со мной такая любовь приключилась, что я просто забыл!" - заявил похититель игрушек в суде.

В среду, 7 сентября, Калининский суд Петербурга на полгода лишил свободы похитителя игрушек из детского магазина. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города. 

Днем 25 декабря прошлого года Александр Ромашов похитил игрушки из магазина "Вотоня" на проспекте Металлистов в Красногвардейском районе Петербурга. Мужчина украл игрушки: 

— "Той Транскар Дабл Броневик Бензовоз"
— "Той Транскар Дабл Гепард — Призрак"
— "Хасбро Бей Блад Волчок СлингШок"
— "Инфинити Надо Волчок Стакинг три в одном"
—  "Арес Вингс" — две штуки;
—  машинки, кукурузные палочки и другие товары.

Сумма украденного составила почти 6 тыс. рублей. Сотрудники магазина заметили похитителя, но он успел скрыться. Суд признал Ромашова виновным по статье "Грабеж" и лишил свободы на 6 месяцев условно. Вину мужчина признал, но на судебные заседания не приходил. Только после объявления в розыск он предстал перед судом. 

Ваша честь, со мной такая любовь приключилась, что я просто забыл!

 — пояснил Ромашов в суде.

Детские игрушки он взял, чтобы порадовать детей возлюбленной.

Ранее акция помощи бездомным собакам состоится 5 сентября на Лиговском проспекте. В приюте живут  собаки с травмами позвоночника, отсутствующими конечностями (одной или несколькими), черепно-мозговыми травмами.

Фото: Piter.tv
 

Теги: грабеж, похититель игрушек, условный срок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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