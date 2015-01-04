Полгода условно получил влюбленный похититель игрушек в Петербурге

"Ваша честь, со мной такая любовь приключилась, что я просто забыл!" - заявил похититель игрушек в суде.

В среду, 7 сентября, Калининский суд Петербурга на полгода лишил свободы похитителя игрушек из детского магазина. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Днем 25 декабря прошлого года Александр Ромашов похитил игрушки из магазина "Вотоня" на проспекте Металлистов в Красногвардейском районе Петербурга. Мужчина украл игрушки:

— "Той Транскар Дабл Броневик Бензовоз"

— "Той Транскар Дабл Гепард — Призрак"

— "Хасбро Бей Блад Волчок СлингШок"

— "Инфинити Надо Волчок Стакинг три в одном"

— "Арес Вингс" — две штуки;

— машинки, кукурузные палочки и другие товары.

Сумма украденного составила почти 6 тыс. рублей. Сотрудники магазина заметили похитителя, но он успел скрыться. Суд признал Ромашова виновным по статье "Грабеж" и лишил свободы на 6 месяцев условно. Вину мужчина признал, но на судебные заседания не приходил. Только после объявления в розыск он предстал перед судом.

Ваша честь, со мной такая любовь приключилась, что я просто забыл! — пояснил Ромашов в суде.

Детские игрушки он взял, чтобы порадовать детей возлюбленной.

Ранее акция помощи бездомным собакам состоится 5 сентября на Лиговском проспекте. В приюте живут собаки с травмами позвоночника, отсутствующими конечностями (одной или несколькими), черепно-мозговыми травмами.

Фото: Piter.tv

