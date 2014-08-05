Акция помощи бездомным собакам состоится 5 сентября на Лиговском проспекте

В приюте живут собаки с травмами позвоночника, отсутствующими конечностями (одной или несколькими), черепно-мозговыми травмами.

В понедельник, 5 сентября, в центре Петербурга состоится акция помощи бездомным собакам, приуроченная к Международному дню благотворительности. Горожанам предлагают помочь животным. Нужны одноразовые пеленки, полотенца, лекарства, корма и игрушки, а также постельное белье и многое другое. Об этом рассказали в пресс-службе приюта "Особый друг".

Подарки для собак принимают на Лиговском, 271. Посылки на следующий день доставят в приют для животных.

Во вторник, 6 сентября, в 13.00, волонтеры отправятся в приют для собак- инвалидов "Особый друг", куда привезут полтонны корма. Они накормят более 50 собак, которым только предстоит сложная операция, а также тех, кто уже проходит реабилитацию. Пресс-служба приюта "Особый друг"

Отметим, что в приюте живут собаки с травмами позвоночника, отсутствующими конечностями (одной

или несколькими), черепно-мозговыми травмами, хроническими заболеваниями и просто ставшие никому не нужными дряхлые старички.

Ранее на Piter.tv: на Алтайской улице мужчина убил собаку, выбросив ее из окна.

Фото: ВКонтакте / Особый друг (Тоарева Дарья)

