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На Алтайской улице мужчина убил собаку, выбросив ее из окна
Сегодня, 10:02
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На Алтайской улице мужчина убил собаку, выбросив ее из окна

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Живодера задержали сотрудники полиции.

В Московском районе  мужчина выбросил из окна собаку. Пес погиб от полученных травм. 

По информации Piter.tv, инцидент произошел на Алтайской улице. Сотрудники полиции задержали злоумышленника. 

Выяснилось, что живодеру 49 лет, он является жителем Калининграда и работает водителем. Ранее подозреваемый привлекался к ответственности за  применение насилия в отношении представителя власти.

На мужчину составили административный протокол. Сейчас он находится в изоляторе.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти собака случайно застрелила хозяина.

Фото: Pexels

Теги: алтайская улица, выбросил собаку из окна, живодер, полиция, убил собаку
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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