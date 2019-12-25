В Ленобласти собака случайно застрелила хозяина

Оружие лежало в автомобиле без предохранителя. Пес задел ружье.

В Тосненском районе Ленобласти произошло загадочное убийство охотника. Предположительно, он умер из-за собаки, которая случайно задела ружье в машине, в результате чего пуля вылетела из оружия. Об этом сообщили в "Комсомольской правде".

По одной из версий правоохранителей, оружие лежало без предохранителя. Мужчина погиб от потери крови.

Кроме того, известно, что охотник отправился в лес вместе с другом. Сейчас следователи выясняют, мог ли товарищ подстрелить погибшего, а вину сложить на животное. Подробности уточняются.

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