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В Казахстане задержали подозреваемых в пропаганде и финансировании терроризма

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Задержания прошли в Астане, Шымкенте и Актюбинской области.

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали подозреваемых в пропаганде и финансировании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Задержания прошли 20-го и 24 января в Астане, Шымкенте и Актюбинской области. Оперативниками были задержаны и взяты под стражу трое человек.  Начато досудебное расследование по двум статьям уголовного кодекса. Проводятся оперативные и следственные мероприятия для установления всех обстоятельств данных дел.

Ранее мы сообщали, что в Томске раскрыли убийство мужчины, пропавшего несколько дней назад.

Видео: Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье

 

Теги: задержание, казахстан, подозреваемые, пропаганда терроризма
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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