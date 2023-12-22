В Томске раскрыли убийство мужчины, пропавшего несколько дней назад

Злоумышленник спрятал тело жертвы в снегу рядом с побережьем реки Чулым.

В Томске сотрудники полиции раскрыли убийство мужчины, пропавшего несколько дней назад. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

Инцидент произошел 15 января. 29-летний житель Асиновского района перестал выходить на связь после того, как вышел из дома. Его мать обратилась в полицию. Те выяснили, что к произошедшему причастен ранее неоднократно судимый житель города Асино. К нему пропавший заезжал в гости.

В ходе встречи между мужчинами возник конфликт, в результате которого хозяин дома избил гостя. Тот скончался от полученных травм. Затем злоумышленник отвез тело погибшего на своем автомобилей и спрятал в снегу рядом с побережьем реки Чулым. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА