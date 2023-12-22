Полицейские задержали четырех участников организованной группы.

В Нижнем Новгороде пресекли незаконную организацию азартных игр. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские задержали четырех участников организованной группы. Их подозревают в незаконной организации азартных игр на территории Нижнего Новгорода, Арзамаса и Дзержинска. По предварительной версии, они вели противоправную деятельность с 2020 года под видом легальных букмекерских контор.

В ходе обысков были изъяты специальное оборудование, средства связи, компьютерная техника, банковские карты, а также денежные средства в сумме более 4,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. На имущество фигурантов наложен арест, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержаны две женщины, которые подозреваются в покушении на организацию убийства по найму.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА