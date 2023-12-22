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В Москве задержаны две женщины, которые подозреваются в покушении на организацию убийства по найму

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Полиция задержала злоумышленниц с поличным когда они передавали деньги "исполнителю" заказа.

В российской столице задержаны две женщины, которые подозреваются в покушении на организацию убийства по найму. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что одна из злоумышленниц вместе с подругой имела корыстные побуждения в отношении собственного сына. Она попросила исполнителя заказа расправиться с родственном, обещав за это передать один миллион рублей. Однако киллер решил обратиться за помощью к сотрудникам полиции. Оперативники инсценировали убийство. Для придания достоверности ими были изготовлены фотографии потерпевшего с гримом, имитирующим огнестрельное ранение. 

Собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Задержаны два преподавателя вуза за подделку результатов экзаменов по русскому языку для мигрантов.

Фото и видео: МВД медиа

Теги: ирина волк, мвд, москва, покушение на убийство
Категории: Тема дня,

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