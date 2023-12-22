Задержаны два преподавателя вуза за подделку результатов экзаменов по русскому языку для мигрантов

Ирина Волк рассказала о раскрытой преступной схеме.

Российские правоохранительные органы задержали двух преподавателей вуза за подделку результатов экзаменов по русскому языку для мигрантов. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что также расследование ведется в отношении предпринимательницы и ее посредника-иностранца. Они договорились с экзаменаторами для того, чтобы те шли на встречу приехавшим в страну рабочим и самостоятельно отмечали в бланках правильные ответы вместо них. В результате мигранты получали документы, позволяющие им жить в стране и трудоустраиваться.

Приезжие из ближнего зарубежья обращались в лицензированную организацию за сертификатами о прохождении тестов на знание русского языка, истории и основ законодательства нашей страны. пресс-служба МВД РФ по региону

В настоящее время двое задержанных отправлены под стражу, оставшиеся находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудник полиции устанавливают личность всех мигрантов, которые получили сертификаты незаконным способом.

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Фото и видео: МВД Медиа