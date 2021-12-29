В Казахстане введен критический уровень террористической опасности

Критически красный уровень террористической опасности введен на всей территории Казахстана. Об этом пишет Tengrinews у себя в Telegram.
В сообщении говорится, что спецслужбы при таком уровне террористической опасности могут производить личный досмотр, а также досмотр вещей, транспортных средства и ограничивать или запрещать временно движение транспорта. Спецслужбы также могут беспрепятственно проникать в жилые и иные помещения и контролировать переговоры и иную информацию, которая передается по каналам коммуникационных систем.
Предполагается при таком режиме также полная мобилизация и боевая готовность спецслужб.
Ранее мы писали, что в ходе спецопераций в Казахстане было задержано более 3 тыс. человек.
Видео: Telegram / Мировые конфликты
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