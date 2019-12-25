В Казахстане умерла россиянка с коронавирусом

Пожилую женщину госпитализировали в тяжелом состоянии 15 апреля.

В Нур-Султане скончалась 65-летняя гражданка России с подтвержденным коронавирусом.

Издание "total.kz/ru" сообщает, что в больнице Нур-Султана скончалась 65-летняя пациентка с подтвержденным положительным анализом на COVID-19. Женщину в тяжелом состоянии с двусторонней полисегментарной пневмонией госпитализировали в больницу 15 апреля. Пациентка находилась на аппарате ИВЛ. Но, несмотря на усилия медиков, женщина скончалась, у нее остановилось сердце.

У женщины имелись хронические заболевания, такие как хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет. Уточняется, что женщина является гражданкой России.

Всего за сутки в Нур-Султане скончались 3 человека.

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