В Москве от коронавируса скончались 37 человек

Среди умерших - пациенты от 37 до 86 лет.

В Москве за сутки скончались 37 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Москве сообщает, что за сутки в столице скончалось 37 человек, рекордное на сегодняшний день количество людей, с диагностированным COVID-19. Возраст умерших пациентов от 37 до 86 лет. У большинства этих людей имелись хронические заболевание, такие как гипертония, атеросклероз, хронический бронхит, сахарный диабет. У одной из пациенток был синдром Дауна. Молодой 37-летний мужчина имел в анамнезе гипертонию. У него на фоне коронавирусной инфекции развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Накануне главврач московской клинической больницы №15 Валерий Вечорко записал видео из переполненной пациентами клиники. И рассказал, что в последние дни заметно увеличилось количество пациентов в тяжелом состоянии. А также увеличилось количество молодых пациентов реанимационного отделения.

Медик призвал население соблюдать режим самоизоляции и другие меры предосторожности. А с появлением первых симптомов обращаться за помощью к медикам и не заниматься самолечением.

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Видео:Telegram/Коронавирус. Оперштаб Москвы