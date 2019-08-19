В Казахстане проведут единоразовую амнистию участников январских беспорядков

Касым-Жомарт Токаев рассказал, кого не коснется данная мера.

Власти Казахстана в единоразовом порядке проведут амнистию участников январских массовых беспорядков. Соответствующее заявление глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал в рамках выступления с посланием к нации. Политик добавил, что данная мера не коснется тех граждан, которые совершили тяжкие преступления, и являющихся основными фигурантами расследования по организации протестов.

Я принял решение объявить единовременную амнистию участников январского события. Разумеется, амнистия не затронет обвиняемых в государственной измене и попытке насильственной смены власти. Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

лидер республики добавил, что дал правительству поручил проработать вопрос по ужесточению наказания за призывы к подрыву государственного строя.

Токаев: дети в Казахстане должны хорошо знать и казахский, и русский языки.

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