Токаев: дети в Казахстане должны хорошо знать и казахский, и русский языки

Президент призвал власти страны ориентироваться на интересы учащихся.

Президент Касым-Жомарт Токаев считает, что дети в Казахстане должны хорошо знать как республиканский, так и русский языки. По словам политика владеть казахским и русским языками находился в сфере интересов самих учащихся и подрастающего поколения. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках обращения к нации.

В обществе сейчас ведутся дискуссии вокруг преподавания в школах казахского и русского языков. Скажу предельно ясно: мы должны воспитывать детей, хорошо владеющих и казахским, и русским языками. Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Лидер республики призвал министерство просвещения Казахстана исходить именно из интересов детей, а не идти на поводу у популистов.

Президент Казахстана провозгласил новый экономический курс без чрезмерного госвлияния.

Фото и видео: YouTube / KTK TV