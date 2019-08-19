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Токаев: дети в Казахстане должны хорошо знать и казахский, и русский языки

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Президент призвал власти страны ориентироваться на интересы учащихся.

Президент Касым-Жомарт Токаев считает, что дети в Казахстане должны хорошо знать как республиканский, так и русский языки. По словам политика владеть казахским и русским языками находился в сфере интересов самих учащихся и подрастающего поколения. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках обращения к нации.

В обществе сейчас ведутся дискуссии вокруг преподавания в школах казахского и русского языков. Скажу предельно ясно: мы должны воспитывать детей, хорошо владеющих и казахским, и русским языками.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Лидер республики призвал министерство просвещения Казахстана исходить именно из интересов детей, а не идти на поводу у популистов.

Президент Казахстана провозгласил новый экономический курс без чрезмерного госвлияния.

Фото и видео: YouTube / KTK TV

Теги: казахстан, касым-жомарт токаев, русский язык, школы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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