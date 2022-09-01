Президент Казахстана провозгласил новый экономический курс без чрезмерного госвлияния

Касым-Жомарт Токаев обратился к нации с заявлением.

Президент Казахстана провозгласил в рамках обращения к народу новый экономический курс без чрезмерного государственного влияния. Касым-Жомарт Токаев призвал коллег из правительства отходить от чрезмерного вмешательства властей в жизнь отрасли. При этом основополагающая цель политики страны в сфере экономики останется прежней. Речь идет о качественном и инклюзивном росте благосостояния граждан.

Приоритетами нового экономического курса станут: стимулирование частной предпринимательской инициативы, то есть отход от госкапитализма, развитие конкуренции, то есть обеспечение равных возможностей для всех. Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Глава республики полагает, что немаловажным фактором для Казахстана должно быть справедливое распределение национального дохода.Касым-Жомарт Токаев также предложил коллегам ввести налог на роскошь, который не будет затрагивать средний класс.

Казахстан обсуждает с "Газпромом" условия газификации северных и восточных регионов.

Фото и видео: YouTube / KTK TV