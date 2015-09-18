В Казахстане прокомментировали атаки БПЛА на суда с нефтью в Черном море

Власти страны призвали обеспечивать безопасность согласно международному праву.

Министерство иностранных дел Казахстана осудило произошедшие 17 и 19 июля в акватории Черного моря атаки беспилотников на гражданские суда, задействованные в легитимной транспортировке нефти через мирную инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Соответствующими данными со СМИ поделились представители КТК. Иностранные чиновники добавили, что расценивают эти действия как целенаправленные и направленные для дестабилизации мировых энергетических рынков, законной международной торговли и безопасности глобальных транспортно-логистических цепочек поставок.

Рассматриваем такие атаки как недопустимое посягательство на экономические интересы Республики Казахстан... Исходим из того, что только неукоснительное соблюдение норм международного права позволит избежать повторения подобных инцидентов. сообщение от КТК

Дипломаты из постсоветской республики обеспокоены тем, что согласованный ранее заинтересованными сторонами механизм обмена информацией о гражданских судах, которые вошли в акваторию Черного моря для погрузки нефти на терминалах КТК, намеренно игнорировался. Таким образом речь идет об угрозе для безопасности и жизни экипажей. В Казахстане потребовали немедленного прекращения атак и принятие мер по защите гражданской инфраструктуры экспорта углеводородного сырья. Дополнительно Астана сейчас проводит оценку причиненного материального ущерба. По результатам данной работы власти страны оставляют за собой право использовать все механизмы защиты своих законных национальных интересов, предусмотренные международным правом. В частности, может идти речь о возмещении убытков.

Украинские кураторы по ошибке отправили пенсионеров со взрывчаткой в банк Казахстана.

Фото: Piter.tv