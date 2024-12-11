В Казахстане при взрыве на нефтебазе пострадали четыре человека

При обрушении ангара пострадали четыре человека.

Взрыв произошел на территории нефтебазы в городе Жезказган в Казахстане. Соответствующее заявление сделали сотрудники местного экстренного ведомства. Специалисты из ГУ МЧС через социальные сети добавили, что на объекте зафиксировано воспламенение. Изначально загорелись три специальные машины. До момента прибытия подразделений с огнеборцами произошел газовоздушной смеси. Из-за этого обрушилось ангарное помещение. В результате инцидента пострадавшими считаются четыре человека. В настоящее время пламя ликвидировано. Общая площадь происшествия составила 100 квадратных метров.

В результате пожара госпитализированы четверо сотрудников нефтебазы. Причина пожара устанавливается. пресс-служба ГУ МЧС в Казахстане

Сотрудники ГУ МЧС дополнительно защитили резервуары с топливом от перехода на них пламени.

Предварительные результаты расследования по AZAL представят на следующей неделе.

Фото и видео: ГУ МЧС Казахстана, Telegram / 112 KZ