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В Казахстане при взрыве на нефтебазе пострадали четыре человека

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При обрушении ангара пострадали четыре человека.

Взрыв произошел на территории нефтебазы в городе Жезказган в Казахстане. Соответствующее заявление сделали сотрудники местного экстренного ведомства. Специалисты из ГУ МЧС через социальные сети добавили, что на объекте зафиксировано воспламенение. Изначально загорелись три специальные машины. До момента прибытия подразделений с огнеборцами произошел газовоздушной смеси. Из-за этого обрушилось ангарное помещение. В результате инцидента пострадавшими считаются четыре человека.  В настоящее время пламя ликвидировано. Общая площадь происшествия составила 100 квадратных метров.

В результате пожара госпитализированы четверо сотрудников нефтебазы. Причина пожара устанавливается.

пресс-служба ГУ МЧС в Казахстане

Сотрудники ГУ МЧС дополнительно защитили резервуары с топливом от перехода на них пламени.

Предварительные результаты расследования по AZAL представят на следующей неделе.

Фото и видео: ГУ МЧС Казахстана, Telegram / 112 KZ

Теги: гу мчс, казахстан, нефтебаза
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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