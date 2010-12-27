В Казахстане при крушении самолета погиб пилот

Ан-2 работал на химобработке сельхоз угодий.

Сегодня утром, 20 июня, в Казахстане при крушении Ан-2 погиб пилот.

ЧП произошло сегодняшним утром, в 10 утра по московскому времени в Целиноградском районе Акмолинской области. В 10 километрах от села Родина при химической обработке полей сельхозначений потерпел крушение легкомоторный самолет Ан-2. Пилот погиб, еще два человека с травмами и ожогами доставлены в больницу.

Причины и обстоятельства крушения выясняются.

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