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В Казахстане официально запустили цифровой тенге

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Запуск цифровой валюты состоялся в рамках ХI Конгресса финансистов Казахстана.

В Казахстане официально запустили цифровой тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка Казахстана.

Запуск цифровой валюты состоялся в рамках ХI Конгресса финансистов Казахстана. Первую транзакцию цифрового тенге провел председатель Национальной платежной корпорации Бинур Жаленов. Он подчеркнул, что "в стране построили технологию, которая интегрирует действующие платежные карты с платформой цифрового тенге". По его словам, благодаря этой технологии можно расплачиваться в цифровых тенге в любой точке мира.

Также Жаленков сообщил, что в 2024 году в Казахстане рассчитывают "на масштабное развитие платформы" совместно с партнерами республики.

Ранее Центробанк представил логотип цифрового рубля.

Видео: YouTube / Қазақстан Ұлттық Банкі

Теги: казахстан, национальный банк казахстана, тенге, цифровая валюта
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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