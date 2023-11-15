Запуск цифровой валюты состоялся в рамках ХI Конгресса финансистов Казахстана.

В Казахстане официально запустили цифровой тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка Казахстана.

Запуск цифровой валюты состоялся в рамках ХI Конгресса финансистов Казахстана. Первую транзакцию цифрового тенге провел председатель Национальной платежной корпорации Бинур Жаленов. Он подчеркнул, что "в стране построили технологию, которая интегрирует действующие платежные карты с платформой цифрового тенге". По его словам, благодаря этой технологии можно расплачиваться в цифровых тенге в любой точке мира.

Также Жаленков сообщил, что в 2024 году в Казахстане рассчитывают "на масштабное развитие платформы" совместно с партнерами республики.

Ранее Центробанк представил логотип цифрового рубля.

Видео: YouTube / Қазақстан Ұлттық Банкі